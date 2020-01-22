"Рейдери Микитася" погрожують звільненнями співробітникам "Київметробуду" за участь в мітингах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Костянтин Салій, який називає себе директором "Кіевметростоя" і якого на підприємстві називають рейдером, пригрозив звільненнями тим співробітникам, які ходять на мітинги. Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.
"Ми проведемо оцінку трудових ресурсів і перевіримо, хто дійсно працює, а хто не хоче працювати і тільки ходить на мітинги", - пригрозив Салій.
Він також пояснив, як будуть ідентифікувати співробітників, які виступили проти його призначення.
"Ми зберемо мітингувальників співробітників" Київметробуду ", вони покажуть свої посвідчення. Якщо вони дійсно співробітники - ми проведемо з ними бесіду. Якщо ці люди працюють за трудовими договорами, то, вибачте, з ними працювати ми не будемо ", - заявив незаконно призначений" директор ".
Нагадаємо, раніше трудовий колектив "Київметробуду" засудив дії щодо рейдерського захоплення підприємства. Співробітники підприємства вже кілька разів виходили на мітинги проти рейдерів.
Нагадаємо, 22 січня нове керівництво провело прес-конференцію на якій журналісти кілька разів зловили їх на не стикування фактів в питанні зміни керівництва підприємства.
Співробітники, які виступають проти нового руковдства, впевнені, що все, що відбувається є проявом тривалої спроби рейдерського захоплення суспільства екс-главою "Укрбуду" Максимом Микитась, прямого і незаконного втручання в господарську діяльність ВАТ "Київметробуд" з метою заволодіння та розтрати наявних у суспільства активів і коштів .