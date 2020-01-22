“Рейдеры Микитася” грозят увольнениями сотрудникам “Киевметростроя” за участие в митингах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Константин Салий, который называет себя директором “Киевметростоя” и которого на предприятии называют рейдером, пригрозил увольнениями тем сотрудникам, которые ходят на митинги. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
“Мы проведем оценку трудовых ресурсов и проверим, кто действительно работает, а кто не хочет работать и только ходит на митинги”, — пригрозил Салий.
Он также пояснил, как будут идентифицировать сотрудников, которые выступили против его назначения.
“Мы соберем митингующих сотрудников „Киевметростроя“, они покажут свои удостоверения. Если они действительно сотрудники — мы проведем с ними беседу. Если эти люди работают по трудовым договорам, то, простите, с ними работать мы не будем”, — заявил незаконно назначенный “директор”.
Напомним, ранее трудовой коллектив “Киевметростроя” осудил действия по рейдерскому захвату предприятия. Сотрудники предприятия уже несколько раз выходили на митинги против рейдеров.
Напомним, 22 января новое руководство провело пресс-конференцию на которой журналисты несколько раз поймали их на не состыковках фактов в вопросе смены руководства предприятия.
Сотрудники, выступающие против нового руковдства, уверенны, что все происходящее является проявлением длительной попытки рейдерского захвата общества экс-главой “Укрстроя” Максимом Микитась, прямого и незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность ОАО “Киевметрострой” с целью завладения и растраты имеющихся у общества активов и средств.