Револьвер не міг вистрелити сам: криміналісти випустили звіт про загибель Галини Гатчинс на зйомках із Болдуїном

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Результати судово-медичної експертизи ФБР показали, що револьвер, з якого було вбито оператора українського походження Галину Гатчинс, не міг вистрілити, якби Алек Болдуїн не натиснув на спусковий гачок, що актор заперечує. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на звіт криміналістів, повідомляє УНН.