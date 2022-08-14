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Револьвер не міг вистрелити сам: криміналісти випустили звіт про загибель Галини Гатчинс на зйомках із Болдуїном

Київ • УНН

 • 288724 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Результати судово-медичної експертизи ФБР показали, що револьвер, з якого було вбито оператора українського походження Галину Гатчинс, не міг вистрілити, якби Алек Болдуїн не натиснув на спусковий гачок, що актор заперечує. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на звіт криміналістів, повідомляє УНН.

Револьвер не міг вистрелити сам: криміналісти випустили звіт про загибель Галини Гатчинс на зйомках із Болдуїном

Цитата

«Згідно зі звітом судово-медичної експертизи ФБР, отриманим у п'ятницю ABC News, з пістолета, використаного при стрільбі на знімальному майданчику фільму «Іржа», не можна було вистрілити без натискання на спусковий гачок», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що тестування на випадковий постріл показало, що вогнепальна зброя, що використовувалася при стрільбі, — револьвер F.lli Pietta калібру 45 Colt (45 Long Colt) одинарної дії — не могла вистрілити без натискання на спусковий гачок йдеться у звіті ФБР.

У звіті говориться, що з курком у положенні чверті та напівзведенні пістолет «не можна змусити стріляти без натискання на спусковий гачок».

Також у звіті йдеться, що при повністю зведеному курку з пістолета «не можна було зробити постріл без натискання на спусковий гачок, тоді як робочі внутрішні компоненти були неушкодженими та функціонуючими».

Крім того, у звіті йдеться, що при знятому курку із зарядженим патронником револьвер міг підірвати капсуль «без натискання на спусковий гачок при безпосередньому ударі по курку», що є нормальним для цього типу револьвера.

В інтерв'ю кореспонденту ABC Джорджу Стефанопулосу в грудні Болдуїн сказав, що не натискав на курок пістолета.

«Спусковий гачок не був натиснутий», — сказав він. «Я не натискав на курок».

Доповнення

Галина Гатчинс була вбита, а режисер фільму Джоел Соуза отримав поранення, коли Болдуїн зробив постріл під час зйомок фільму "Іржа" у жовтні 2021 року.

Продюсери фільму Болдуїна заперечують порушення техніки безпеки під час зйомок.

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