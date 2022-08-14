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Револьвер не мог выстрелить сам: криминалисты впустили отчет о гибели Галины Гатчинс на съемках с Болдуином

Киев • УНН

 • 288724 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Результаты судебно-медицинской экспертизы ФБР показали, что револьвер, из которого была убита оператор украинского происхождения Галина Гатчинс, не мог выстрелить, если бы Алек Болдуин не нажал на спусковой крючок, что актер отрицает. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на отчет криминалистов, передает УНН.

Револьвер не мог выстрелить сам: криминалисты впустили отчет о гибели Галины Гатчинс на съемках с Болдуином

Цитата

«Согласно отчету судебно-медицинской экспертизы ФБР, полученному в пятницу ABC News, из пистолета, использованного при стрельбе на съемочной площадке фильма «Ржавчина», нельзя было выстрелить без нажатия на спусковой крючок», - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что тестирование на случайный выстрел показало, что огнестрельное оружие, использовавшееся при стрельбе, — револьвер F.lli Pietta калибра 45 Colt (45 Long Colt) одинарного действия — не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок, говорится в отчете ФБР.

В отчете говорится, что с курком в положении четверти и полувзвода пистолет «нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок».

Также в отчете говорится, что при полностью взведенном курке из пистолета «нельзя было произвести выстрел без нажатия на спусковой крючок, в то время как рабочие внутренние компоненты были неповрежденными и функционирующими».

Кроме того, в отчете говорится, что при снятом курке с заряженным патронником револьвер мог взорвать капсюль «без нажатия на спусковой крючок при непосредственном ударе по курку», что является нормальным для этого типа револьвера.

В интервью корреспонденту ABC Джорджу Стефанопулосу в декабре Болдуин сказал, что не нажимал на курок пистолета.

«Спусковой крючок не был нажат», — сказал он. «Я не нажимал на курок».

Дополнение

Галина Гатчинс была убита, а режиссер фильма Джоэл Соуза получил ранение, когда Болдуин произвел выстрел во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Продюсеры фильма Болдуина отрицают нарушение техники безопасности во время съемок.

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