Револьвер не мог выстрелить сам: криминалисты впустили отчет о гибели Галины Гатчинс на съемках с Болдуином

Цитата

«Согласно отчету судебно-медицинской экспертизы ФБР, полученному в пятницу ABC News, из пистолета, использованного при стрельбе на съемочной площадке фильма «Ржавчина», нельзя было выстрелить без нажатия на спусковой крючок», - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что тестирование на случайный выстрел показало, что огнестрельное оружие, использовавшееся при стрельбе, — револьвер F.lli Pietta калибра 45 Colt (45 Long Colt) одинарного действия — не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок, говорится в отчете ФБР.

В отчете говорится, что с курком в положении четверти и полувзвода пистолет «нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок».

Также в отчете говорится, что при полностью взведенном курке из пистолета «нельзя было произвести выстрел без нажатия на спусковой крючок, в то время как рабочие внутренние компоненты были неповрежденными и функционирующими».

Кроме того, в отчете говорится, что при снятом курке с заряженным патронником револьвер мог взорвать капсюль «без нажатия на спусковой крючок при непосредственном ударе по курку», что является нормальным для этого типа револьвера.

В интервью корреспонденту ABC Джорджу Стефанопулосу в декабре Болдуин сказал, что не нажимал на курок пистолета.

«Спусковой крючок не был нажат», — сказал он. «Я не нажимал на курок».

Дополнение

Галина Гатчинс была убита, а режиссер фильма Джоэл Соуза получил ранение, когда Болдуин произвел выстрел во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Продюсеры фильма Болдуина отрицают нарушение техники безопасности во время съемок.