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Рева вважає, що пенсійна реформа дозволить подальше зростання пенсій

Рева вважає, що пенсійна реформа дозволить подальше зростання пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Наступним пунктом пенсійної реформи в Україні стане запровадження накопичувальної пенсійної системи, пенсійна реформа дозволить подальше зростання пенсій. У цьому переконаний міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Як він наголосив, основним параметром, який визначає розмір пенсійного забезпечення, є коефіцієнт заміщення – відсоткове відношення розміру пенсії до отримуваних доходів під час трудового життя людини.

"Відповідно до міжнародних стандартів, коефіцієнт заміщення повинен складати не менше 40%, але в Україні цей показник є нижчим. Вирішити цю проблему можна двома шляхами: збільшувати податкове навантаження через збільшення розміру єдиного соціального внеску, або шукати інші джерела, яким може стати накопичувальна пенсійна система", - заявив міністр.

За словами А.Реви, накопичувальний рівень функціонуватиме разом із солідарним, і, за будь-яких умов, частка пенсії від солідарної системи складатиме 60-70%.

"Зараз, згідно з затвердженим Кабміном планом, триває робота з підготовки відповідного законопроекту", - пояснив посадовець.

Нагадаємо, більш ніж 2,5 млн пенсіонерів отримали підвищення пенсій на понад тисячу гривень.

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