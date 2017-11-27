Рев считает, что пенсионная реформа позволит дальнейший рост пенсий

Как он отметил, основным параметром, который определяет размер пенсионного обеспечения, является коэффициент замещения - процентное отношение размера пенсии к получаемым доходам во время трудовой жизни человека.

"Согласно международным стандартам, коэффициент замещения должен составлять не менее 40%, но в Украине этот показатель ниже. Решить эту проблему можно двумя путями: увеличивать налоговую нагрузку из-за увеличения размера единого социального взноса, либо искать другие источники, которым может стать накопительная пенсионная система", - заявил министр.

По словам А.Ревы, накопительный уровень будет функционировать вместе с солидарным, и, при любых условиях, доля пенсии солидарной системы будет составлять 60-70%.

"Сейчас, согласно утвержденному Кабмином плану, продолжается работа по подготовке соответствующего законопроекта", - пояснил чиновник.

Напомним, более чем 2,5 млн пенсионеров получили повышение пенсий более чем тысячу гривен.