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Рев считает, что пенсионная реформа позволит дальнейший рост пенсий

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Следующим пунктом пенсионной реформы в Украине станет введение накопительной пенсионной системы, пенсионная реформа позволит дальнейший рост пенсий. В этом убежден министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как он отметил, основным параметром, который определяет размер пенсионного обеспечения, является коэффициент замещения - процентное отношение размера пенсии к получаемым доходам во время трудовой жизни человека.

"Согласно международным стандартам, коэффициент замещения должен составлять не менее 40%, но в Украине этот показатель ниже. Решить эту проблему можно двумя путями: увеличивать налоговую нагрузку из-за увеличения размера единого социального взноса, либо искать другие источники, которым может стать накопительная пенсионная система", - заявил министр.

По словам А.Ревы, накопительный уровень будет функционировать вместе с солидарным, и, при любых условиях, доля пенсии солидарной системы будет составлять 60-70%.

"Сейчас, согласно утвержденному Кабмином плану, продолжается работа по подготовке соответствующего законопроекта", - пояснил чиновник.

Напомним, более чем 2,5 млн пенсионеров получили повышение пенсий более чем тысячу гривен.

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