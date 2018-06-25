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Reuters: США найближчим часом представлять КНДР графік денуклеаризації

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. США найближчим часом представлять КНДР план-графік реалізації домовленостей по денуклеаризації Корейського півострова, досягнутих 12 червня на історичному саміті в Сінгапурі між лідерами двох країн. Про це повідомив у неділю журналістам представник Пентагону, який супроводжує міністра оборони Джеймса Меттіса в поїздці на Аляску, інформує УНН з посиланням на Reuters.

“Ми скоро дізнаємося, чи готові вони сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання, — наводить агентство Reuters його слова. — Ми будемо ставити їм конкретні питання і запропонуємо план-графік, коли представимо північним корейцям свою концепцію того, як повинні втілюватися в життя досягнуті на саміті домовленості”.

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Представник Пентагону не став ділитися деталями, але дав зрозуміти, що пропоновані терміни ліквідації ядерної програми КНДР не будуть тривалими.

Як заявив журналістам держсекретар Майкл Помпео під час візиту до Сеула на наступний день після саміту в Сінгапурі, Вашингтон сподівається на те, що процес денуклеаризації буде в цілому завершено протягом найближчих двох або двох з половиною років, тобто до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Нагадаємо, загальна кількість одиниць ядерної зброї скорочується, в той же час всі без винятку ядерні держави займаються його модернізацією, оскільки не готові в найближчому майбутньому відмовитися від нього. Ці висновки містяться в черговій доповіді про становище з ядерними озброєннями, опублікованому в понеділок Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру.

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