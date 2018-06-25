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Reuters: США в ближайшее время представят КНДР график денуклеаризации

Reuters: США в ближайшее время представят КНДР график денуклеаризации

Киев  •  УНН

 • 10002 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. США в ближайшее время представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на историческом саммите в Сингапуре между лидерами двух стран. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель Пентагона, сопровождающий министра обороны Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы скоро узнаем, готовы ли они добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, — приводит агентство Reuters его слова. — Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, когда представим северным корейцам свою концепцию того, как должны воплощаться в жизнь достигнутые на саммите договоренности”.

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Представитель Пентагона не стал делиться деталями, но дал понять, что предлагаемые сроки ликвидации ядерной программы КНДР не будут длительными.

Как заявил журналистам госсекретарь Майкл Помпео во время визита в Сеул на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть до конца президентского срока Дональда Трампа.

Напомним, общее количество единиц ядерного оружия сокращается, в то же время все без исключения ядерные государства занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в ближайшем будущем отказаться от него. Эти выводы содержатся в очередном докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

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