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Reuters: Генсекретар ОДКБ пропонує ввести "миротворців" організації на Донбас

Reuters: Генсекретар ОДКБ пропонує ввести "миротворців" організації на Донбас

Київ • УНН

 • 20417 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась пропонує ввести "миротворців" організації на Донбас. За його словами, для цього треба добра воля України і мандат Радбезу ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Глава військового альянсу, де домінує Росія, заявив, що його організація може відправити "миротворців" на схід  України, контрольовану підтримуваними Росією повстанцями, якщо це необхідно.

Ситуація в двох самопроголошених проросійських республіках на Донбасі в Україні знаходиться на лезі ножа після того, як лідери повстанців оголосили про повну мобілізацію своїх сил і попросили мирних жителів евакуюватися до Росії після обстрілів територій.

В інтерв'ю, проведеному перед початком цієї евакуації, генеральний секретар московської Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась сказав, що цей орган може відправити "миротворців" на Донбас, якщо буде міжнародний консенсус щодо такого розміщення.

Цитата

«Гіпотетично ви можете собі це (розгортання - ред.) уявити, якби була добра воля з боку України – це все-таки їхня територія – якби був мандат Ради Безпеки ООН, і якби це було потрібно, і таке рішення підтримали всі наші уряди", - заявив Зась в інтерв'ю Reuters.

На думку Заходу, розгортання ОДКБ на Донбасі наразі виглядає малоймовірним, враховуючи геополітичну відданість організації і те, що вона є інструментом російського впливу.

Але ситуація на сході України швидко змінюється, оскільки Москва намагається змусити Київ вести прямі переговори з повстанцями і надати двом регіонам, які вони контролюють, певну автономію в межах України.

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