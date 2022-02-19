Reuters: Генсекретар ОДКБ пропонує ввести "миротворців" організації на Донбас

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась пропонує ввести "миротворців" організації на Донбас. За його словами, для цього треба добра воля України і мандат Радбезу ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.