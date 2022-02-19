Reuters: генсекретарь ОДКБ предлагает ввести "миротворцев" Организации на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась предлагает ввести "миротворцев" организации на Донбасс. По его словам, для этого нужно добрая воля Украины и мандат Совбеза ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Глава военного союза, где доминирует Россия, заявил, что его организация может отправить "миротворцев" на восток Украины, контролируемую поддерживаемыми Россией повстанцами, если это необходимо.
Ситуация в двух самопровозглашенных пророссийских республиках на Донбассе в Украине находится на лезвии ножа после того, как лидеры повстанцев объявили о полной мобилизации своих сил и попросили мирных жителей эвакуироваться в Россию после обстрелов территорий.
В интервью, проведенном перед началом эвакуации, генеральный секретарь московской Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сказал, что этот орган может отправить "миротворцев" на Донбасс, если будет международный консенсус относительно такого размещения.
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"Гипотетически вы можете себе это (развертывание - ред.) представить, если бы была добрая воля со стороны Украины - это все-таки их территория - если бы был мандат Совета Безопасности ООН, и если бы это было нужно, и такое решение поддержали все наши правительства", - заявил Зась в интервью Reuters.
По мнению Запада, развертывания ОДКБ на Донбассе сейчас выглядит маловероятным, учитывая геополитическую преданность организации и то, что она является инструментом российского влияния.
Но ситуация на востоке Украины быстро меняется, поскольку Москва пытается заставить Киев вести прямые переговоры с повстанцами и предоставить двум регионам, которые они контролируют, определенную автономию в пределах Украины.
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