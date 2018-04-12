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Reuters: Болівія запросила проведення в четвер засідання РБ ООН про ситуацію навколо Сирії

Reuters: Болівія запросила проведення в четвер засідання РБ ООН про ситуацію навколо Сирії

Київ • УНН

 • 9057 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Болівія запросила проведення в четвер засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації навколо Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Як привід для зустрічі Болівія, яка є непостійним членом Ради безпеки, назвала ескалацію риторики навколо Сирії і загрозу односторонніх збройних дій щодо цієї країни. “Ці загрози носять послідовний характер, так що ми дуже стурбовані, тому що будь-які односторонні дії будуть порушенням принципів і цілей Статуту (ООН)”, — заявив постпред Болівії при всесвітній організації Сача Льоренте.

За його словами, засідання може відбутися за закритими дверима у четвер вранці за часом східного узбережжя США.

Як повідомляв УНН, Тереза Мей наказала направити підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії.

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