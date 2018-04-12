Reuters: Боливия запросила проведения в четверг заседания СБ ООН о ситуации вокруг Сирии

Как повод для встречи Боливия, которая является непостоянным членом Совета безопасности, назвала эскалацию риторики вокруг Сирии и угрозу односторонних вооруженных действий в отношении этой страны. “Эти угрозы носят последовательный характер, так что мы очень обеспокоены, потому что любые односторонние действия будут нарушением принципов и целей Устава (ООН)”, — заявил постпред Боливии при всемирной организации Сача Льоренте.

По его словам, заседание может состояться за закрытыми дверями в четверг утром по времени восточного побережья США.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй приказала направить подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии.