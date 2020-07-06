Ресторани та клуби мають відповідати за поширення коронавірусу серед своїх клієнтів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Ретельну увагу з контролю за поширенням пандемії коронавірусу наразі треба приділяти у громадських місцях, зокрема - у ресторанах, кафе та клубах. Про це стало відомо під час традиційної селекторної наради у Президента України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Показники від міністерства охорони здоров’я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%", - сказано у повідомленні.
За словами Президента, зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат.
"Пам’ятаю, на початку епідемії (пандемії - ред.) хворі медики становили п’яту частину всіх заражених. Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини", – наголосив Зеленський.
Так, Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.
Крім того, у Нацполіції поінформували, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.
Міністерство внутрішніх справ візьметься за ретельніший контроль роботи цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні на 8:35 6 липня зафіксовано вже понад 49 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, нових випадків - понад пів тисячі.