Рестораны и клубы должны отвечать за распространение коронавируса среди своих клиентов - Зеленский

КИЕВ. 6 июля. УНН. Тщательное внимание по контролю за распространением пандемии коронавируса сейчас надо уделять в общественных местах, в частности - в ресторанах, кафе и клубах. Об этом стало известно во время традиционной селекторного совещания у Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.