Рестораны и клубы должны отвечать за распространение коронавируса среди своих клиентов - Зеленский

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Тщательное внимание по контролю за распространением пандемии коронавируса сейчас надо уделять в общественных местах, в частности - в ресторанах, кафе и клубах. Об этом стало известно во время традиционной селекторного совещания у Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Показатели от министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%", - говорится в сообщении.

По словам Президента, уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат.

"Помню, в начале эпидемии (пандемии - ред.) больные медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул Зеленский.

Так, Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определено условий для работы таких заведений в указанное время.

Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавируса.

Напомним, в Украине на 8:35 6 июля зафиксировано уже более 49 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, новых случаев - более полутысячи.

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