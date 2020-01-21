Республіканці внесли поправки до резолюції щодо порядку проведення імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Після критики демократів лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл вніс зміни до своєї резолюції, яка визначає порядок проведення процесу з імпічменту президента США в верхній палаті Конгресу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
"Макконнелл в останню хвилину вніс зміни до своєї резолюції щодо судового процесу з імпічменту Трампа, щоб дати сторонам по три дні на висловлення їхніх вступних аргументів, загальна тривалість яких може бути не більше 24 годин", - зазначається в повідомленні.
До цього кожній стороні надавалося два дні по 12 годин, що означало би проведення слухань пізно вночі.
Резолюція також дозволяє кожній стороні обрати, скільки людей може виступити з аргументами.
Водночас, головна суперечка про те, чи проводитимуться слухання з додатковими свідками по справі імпічменту, на чому наполягають демократи, залишається відкритою.
Нагадаємо, республіканці в Сенаті готуються розглянути імпічмент Трампа в прискореному режимі.