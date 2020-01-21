Республиканцы внесли поправки в резолюцию о порядке проведения импичмента

"Макконнелл в последнюю минуту внес изменения в свое резолюции относительно судебного процесса по импичменту Трампа, чтобы дать сторонам по три дня на выражение их вступительных аргументов, общая продолжительность которых может быть не более 24 часов", - отмечается в сообщении.

К этому каждой стороне предоставлялось два дня по 12 часов, что означало бы проведение слушаний поздно ночью.

Резолюция также позволяет каждой стороне выбрать, сколько людей может выступить с аргументами.

В то же время, главный спор о том, будут ли проводиться слушания с дополнительными свидетелями по делу импичмента, на чем настаивают демократы, остается открытым.

Напомним, республиканцы в Сенате готовятся рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме.