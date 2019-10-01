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Республіканці просять генпрокурора США розслідувати зв'язки Клінтон з Україною

Київ • УНН

 • 10990 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Голови двох комітетів Сенату США звернулися до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням розслідувати будь-які зв'язки між Україною і президентською кампанією Гілларі Клінтон в 2016 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Республіканці просять генпрокурора США розслідувати зв'язки Клінтон з Україною

Авторами запиту є республіканці Рон Джонсон і Чак Грасслі. Вони намагаються вплинути на розслідування, розпочате в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

У листі Барру, опублікованому в понеділок, республіканці закликали Міністерство юстиції розслідувати будь-який зв'язок між Клінтон і українськими оперативниками. Вони сказали, що у них є "побоювання з приводу іноземної допомоги на виборах 2016 року, які не були повністю розглянуті".

"Департамент юстиції ще не поінформував Конгрес і громадськість про те, чи почав він розслідування зв'язків і координації між українським урядом та особами, пов'язаними з кампанією Хілларі Клінтон або Демократичного національного комітету. Втручання у вибори 2016 року не слід ігнорувати", - написали два сенатора у листі.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампу і назвала його надзвичайними заходами.

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