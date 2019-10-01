Республиканцы просят генпрокурора США расследовать связи Клинтон с Украиной

Авторами запроса является республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли. Они пытаются повлиять на расследование, начатое в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В письме Барру, опубликованном в понедельник, республиканцы призвали Министерство юстиции расследовать любой связь между Клинтон и украинскими оперативниками. Они сказали, что у них есть "опасения по поводу иностранной помощи на выборах 2016 года, которые не были полностью рассмотрены".

"Департамент юстиции еще не проинформировал Конгресс и общественность о том, начал он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с кампанией Хиллари Клинтон или Демократического национального комитета. Вмешательство в выборы 2016 не следует игнорировать", - написали два сенатора в письме.

Напомним, Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампу и назвала его чрезвычайными мерами.