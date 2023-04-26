Республіканці готуються до голосування щодо підвищення стелі держборгу США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Провідні республіканці в Палаті представників США заявили про плани провести цього тижня голосування щодо законопроекту про скорочення витрат і підвищення стелі державного боргу обсягом 31,4 трильйона доларів, попри ознаки опозиції, що росте, у їхніх власних лавах, пише УНН з посиланням на “Голос Америки”.
Спікер Палати представників Кевін Маккарті проігнорував журналістів, які запитали, чи є у республіканців 218 голосів, необхідних для вжиття заходу, який підвищить ліміт запозичень на 1,5 трильйона доларів.
Однак він відповів, що готовий рухатися вперед, не змінюючи законодавство, щоб заручитись підтримкою конгресменів.
Цитата
«Якщо відбудуться якісь зміни, я обов'язково скажу вам. Але зараз ми працюємо над цим», - сказав спікер.
Деталі
Позапартійне Бюджетне управління Конгресу у вівторок заявило, що законопроект у разі ухвалення знизить дефіцит федерального бюджету на 4,8 трильйона доларів протягом наступного десятиліття.
Маккарті може дозволити собі втратити не більше ніж чотири голоси, щоб отримати схвалення Палати представників, зазначає видання.
Однак, як повідомляється, незалежно від його долі в Палаті представників, у цієї пропозиції мало шансів пройти контрольований демократами Сенат, і Білий дім заявив, що президент Джо Байден накладе на нього вето, якщо законопроект потрапить до нього на стіл.
Байден заявив, що Конгрес має підняти стелю боргу без будь-яких умов, як це було тричі за Дональда Трампа.
Республіканці сподіваються, що демонстрація єдності може змусити Байдена вдатися до переговорів після багатомісячного протистояння.
Комітет із регламенту Палати представників розгляне законопроект у вівторок вдень.
Нагадаємо
У жовтні 2021 року у США ухвалили закон про підвищення боргової стелі.