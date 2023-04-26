Республиканцы готовятся к голосованию по повышению потолка госдолга США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Ведущие республиканцы в Палате представителей США заявили о планах провести на этой неделе голосование по законопроекту о сокращении расходов и повышении потолка государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов, несмотря на признаки растущей оппозиции в их собственных рядах, пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти проигнорировал журналистов, которые спросили, есть ли у республиканцев 218 голосов, необходимых для принятия меры, которая повысит лимит заимствований на 1,5 триллиона долларов.
Однако он ответил, что готов двигаться вперед, не меняя законодательство, чтобы заручиться поддержкой конгрессменов.
Цитата
«Если произойдут какие-то изменения, я обязательно скажу вам. Но сейчас мы работаем над этим», - сказал спикер.
Детали
Внепартийное Бюджетное управление Конгресса во вторник заявило, что законопроект в случае принятия снизит дефицит федерального бюджета на 4,8 триллиона долларов в течение следующего десятилетия.
Маккарти может позволить себе потерять не более чем четыре голоса, чтобы получить одобрение Палаты представителей, отмечает издание.
Однако, как сообщается, независимо от его судьбы в Палате представителей, у этого предложения мало шансов пройти контролируемый демократами Сенат, и Белый дом заявил, что президент Джо Байден наложит на него вето, если законопроект попадет к нему на стол.
Байден заявил, что Конгресс должен поднять потолок долга без каких-либо условий, как это было трижды при Дональде Трампе.
Республиканцы надеются, что демонстрация единства может заставить Байдена прибегнуть к переговорам после многомесячного противостояния.
Комитет по регламенту Палаты представителей рассмотрит законопроект во вторник днем.
Напомним
В октябре 2021 года в США приняли закон о повышении долгового потолка.