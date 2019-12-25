"Репортери без кордонів" закликають звільнити Джуліана Ассанжа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Правозахисна організація “Репортери без кордонів” закликає негайно звільнити засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа з британської в’язниці строгого режиму Белмарш. Це необхідно зробити на тлі повідомлень про значне погіршення стану викривача, вважають правозахисники. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз.
Крім того, “Репортери без кордонів” закликали владу США зняти звинувачення в шпигунстві з Ассанжа. Його екстрадиція до Сполучених Штатів створить небезпечний прецедент, вважають правозахисники.
В кінці листопада понад 60 лікарів заявили, що життя засновника WikiLeaks перебуває в небезпеці і що він потребує термінової медичної і психологічної допомоги. На думку медиків з восьми країн, викривача необхідно перевести в університетську клініку, оскільки є “реальні побоювання”, що у в’язниці Ассанж “може померти”.
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У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних військових документів про операції США в Іраку і Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування відносно творця WikiLeaks.
Поліція Великобританії в квітні 2019 року заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред’явили ордер, виданий в червні 2012 року за неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якого ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд в Лондоні в травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.