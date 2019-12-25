"Репортеры без границ" призывают освободить Джулиана Ассанжа

Кроме того, “Репортеры без границ” призвали власти США снять обвинения в шпионаже с Ассанжа. Его экстрадиция в США создаст опасный прецедент, считают правозащитники.

В конце ноября более 60 врачей заявили, что жизнь основателя WikiLeaks находится в опасности и что он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. По мнению медиков из восьми стран, обличителя необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку есть “реальные опасения”, что в тюрьме Ассанж “может умереть”.

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В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где обличителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позже шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку обличителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого скрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.