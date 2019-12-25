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"Репортеры без границ" призывают освободить Джулиана Ассанжа

"Репортеры без границ" призывают освободить Джулиана Ассанжа

Киев  •  УНН

 • 10504 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правозащитная организация "Репортеры без границ" призывает немедленно освободить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьме строгого режима Белмарш. Это необходимо сделать на фоне сообщений о значительном ухудшении состояния обличителя, считают правозащитники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз.

Кроме того, “Репортеры без границ” призвали власти США снять обвинения в шпионаже с Ассанжа. Его экстрадиция в США создаст опасный прецедент, считают правозащитники.

В конце ноября более 60 врачей заявили, что жизнь основателя WikiLeaks находится в опасности и что он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. По мнению медиков из восьми стран, обличителя необходимо перевести в университетскую клинику, поскольку есть “реальные опасения”, что в тюрьме Ассанж “может умереть”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец Ассанжа опасается, что основатель WikiLeaks может умереть в тюрьме

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считает, что Швеция может экстрадировать его в США, где обличителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позже шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку обличителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого скрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

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