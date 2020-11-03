Реорганізація громад і районів: Рада підтримала законопроект щодо місцевих рад

Відповідний законопроект має забезпечити безперервність реалізації завдань і повноважень як державних органів влади на місцях, так і органів місцевого самоврядування.

Загалом цей законопроект №3651-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій передбачає наступне:



закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;



реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;



правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених урядом;



правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;



продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих до затвердження КМУ територій територіальних громад в регіонах України, та бюджетів районів, які ліквідовані ВРУ;



утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;



особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.



Як повідомляв УНН раніше, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР ухвалити за основу та в цілому законопроект.

Додамо, як вказується на веб-порталі про децентралізацію, попередні спроби Верховної Ради ухвалити цей документ були безуспішними, хоча законопроект є технічним. Він лише внормовує те, без чого, після місцевих виборів, ні органи місцевого самоврядування, ні органи виконавчої влади районного рівня не зможуть налагодити системну роботу.