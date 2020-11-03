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Реорганізація громад і районів: Рада підтримала законопроект щодо місцевих рад

Реорганізація громад і районів: Рада підтримала законопроект щодо місцевих рад

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким визначила діяльність місцевих рад у зв’язку з раніше ухваленим рішенням про ліквідацію та створення нових районів. Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Відповідний законопроект має забезпечити безперервність реалізації завдань і повноважень як державних органів влади на місцях, так і органів місцевого самоврядування.

Загалом цей законопроект №3651-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій передбачає наступне:

  • закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
  • реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
  • правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених урядом;
  • правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;
  • продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих до затвердження КМУ територій територіальних громад в регіонах України, та бюджетів районів, які ліквідовані ВРУ;
  • утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України;
  • особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Як повідомляв УНН раніше, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР ухвалити за основу та в цілому законопроект.

Додамо, як вказується на веб-порталі про децентралізацію, попередні спроби Верховної Ради ухвалити цей документ були безуспішними, хоча законопроект є технічним. Він лише внормовує те, без чого, після місцевих виборів, ні органи місцевого самоврядування, ні органи виконавчої влади районного рівня не зможуть налагодити системну роботу.

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