Реорганизация общин и районов: Рада поддержала законопроект о местных советах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым определила деятельность местных советов в связи с ранее принятым решением о ликвидации и создании новых районов. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Соответствующий законопроект должен обеспечить непрерывность реализации задач и полномочий как государственных органов власти на местах, так и органов местного самоуправления.
В целом этот законопроект №3651-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций предусматривает следующее:
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- окончание полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;
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- реорганизацию сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;
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- правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены к территориям территориальных общин, утвержденных правительством;
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- правопреемство в отношении имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов;
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- продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин, принятых до утверждения КМУ территорий территориальных общин в регионах Украины, и бюджетов районов, которые ликвидированы ВРУ;
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- образование и реорганизация районных государственных администраций, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;
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- особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и районных государственных администраций как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.
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Как сообщал УНН ранее, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР принять за основу и в целом законопроект.
Добавим, как указывается на веб-портале о децентрализации, предыдущие попытки Верховной Рады принять этот документ были безуспешными, хотя законопроект является техническим. Он лишь нормирует то, без чего, после местных выборов, ни органы местного самоуправления, ни органы исполнительной власти районного уровня не смогут наладить системную работу.