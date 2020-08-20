Ренесанс коньяку Жан-Жак: новий виток любові споживачів

ukru
18:42 • 33801 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 70697 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 82358 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110770 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117507 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116014 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150945 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124932 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124650 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123840 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 30887 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76777 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 25351 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 31651 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

17:32 • 26984 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76777 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101908 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82072 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150946 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50704 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58110 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107617 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125904 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125322 перегляди
Актуальне
Ренесанс коньяку Жан-Жак: новий виток любові споживачів

Ренесанс коньяку Жан-Жак: новий виток любові споживачів

Київ • УНН

 • 15859 перегляди

Коньяк “Жан-Жак Медовий” б’є рекорди за популярністю цього літа, про це повідомили в компанії виробника, спираючись на результати продажів.

Костянтин Сторожко, бренд-менеджер “Жан-Жак”: “За результатами продажів, особливо в HoReCa, за перший і другий квартал 2020 року, ми бачимо прекрасну динаміку зростання Медового „Жан-Жак“ , а саме + 28% до продажів аналогічного періоду минулого року.

Нам, безумовно, дуже приємно спостерігати цей Ренесанс любові споживачів до „Жан-Жаку“, і ми щиро віримо, що тих хто перейшов на Медову сторону буде з кожним днем ​​тільки більше. Тим більше, з огляду на те, що сезон для Медового йде повним ходом, а попереду ще осінь з зимою, то цей літній, зігріваючий смак — краще, що може бути в холодну пору року”.

Інформацію про зростання популярності коньяку “Жан-Жак” у споживачів підтверджують і в барах столиці.

Денис, власник бару і бармен: “Жан-Жак — це коньяк з історією, у нього є свої віддані і вірні шанувальники, які не змінюють йому протягом багатьох років. На пропозиції спробувати щось новеньке, вони зазвичай відповідають: „Навіщо? Краще вже є“ . Утримувати споживача незмінною якістю — круто, але молоді люди Жан-Жак до цього року рідко замовляли. Однак, цього літа ситуація змінилася, „медовий“ з льодом замовляє все більше молоді, а коктейлі на основі медового Жан-Жаку набирають популярності. Мені складно сказати з чим це пов’язано: може розсмакували, а може рецепт змінився, але те, що „Медового“ я ​​замовляю відсотків на 40% більше, ніж минулого літа — факт”.

Рецепти найпопулярніших коктейлів цього літа на основі “Медового” вже доступні в мережі.

Переходь на Медову сторону “Жан-Жак”!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80