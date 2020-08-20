Ренесанс коньяку Жан-Жак: новий виток любові споживачів

Костянтин Сторожко, бренд-менеджер “Жан-Жак”: “За результатами продажів, особливо в HoReCa, за перший і другий квартал 2020 року, ми бачимо прекрасну динаміку зростання Медового „Жан-Жак“ , а саме + 28% до продажів аналогічного періоду минулого року.

Нам, безумовно, дуже приємно спостерігати цей Ренесанс любові споживачів до „Жан-Жаку“, і ми щиро віримо, що тих хто перейшов на Медову сторону буде з кожним днем ​​тільки більше. Тим більше, з огляду на те, що сезон для Медового йде повним ходом, а попереду ще осінь з зимою, то цей літній, зігріваючий смак — краще, що може бути в холодну пору року”.

Інформацію про зростання популярності коньяку “Жан-Жак” у споживачів підтверджують і в барах столиці.

Денис, власник бару і бармен: “Жан-Жак — це коньяк з історією, у нього є свої віддані і вірні шанувальники, які не змінюють йому протягом багатьох років. На пропозиції спробувати щось новеньке, вони зазвичай відповідають: „Навіщо? Краще вже є“ . Утримувати споживача незмінною якістю — круто, але молоді люди Жан-Жак до цього року рідко замовляли. Однак, цього літа ситуація змінилася, „медовий“ з льодом замовляє все більше молоді, а коктейлі на основі медового Жан-Жаку набирають популярності. Мені складно сказати з чим це пов’язано: може розсмакували, а може рецепт змінився, але те, що „Медового“ я ​​замовляю відсотків на 40% більше, ніж минулого літа — факт”.

Рецепти найпопулярніших коктейлів цього літа на основі “Медового” вже доступні в мережі.

Переходь на Медову сторону “Жан-Жак”!