Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82021 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101697 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126367 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107168 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127132 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102013 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104036 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101949 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Киев  •  УНН

 • 15850 просмотра

Коньяк “Жан-Жак Медовый” бьет рекорды по популярности этим летом, об этом сообщили в компании производителя, основываясь на результатах продаж.

Константин Сторожко, бренд-менеджер “Жан-Жак”: “По результатам продаж, особенно в HoReCa, за первый и второй квартал 2020 года, мы видим прекрасную динамику роста Медового „Жан-Жак“, а именно +28% к продажам аналогичного периода прошлого года.

Нам, безусловно, очень приятно наблюдать этот Ренессанс любви потребителей к „Жан-Жаку“, и мы искренне верим, что перешедших на Медовую сторону будет с каждым днём только больше. Тем более, учитывая, что сезон для Медового идёт полным ходом, а впереди ещё осень с зимой, то этот летний, согревающий вкус — лучшее, что может быть в холодную пору года”.

Информацию о возросшей популярности коньяка “Жан-Жак” у потребителей подтверждают и в барах столицы.

Денис, владелец бара и бармен: “Жан-Жак — это коньяк с историей, у него есть свои преданные и верные поклонники, которые не изменяют ему на протяжении многих лет. На предложения попробовать что-то новенькое, они обычно отвечают: „Зачем? Лучшее уже есть“. Удерживать потребителя неизменным качеством — круто, но молодые люди Жан-Жак до этого года редко заказывали. Однако, этим летом ситуация изменилась, „медовый“ со льдом заказывает все больше молодежи, а коктейли на основе медового Жан-Жака набирают популярность. Мне сложно сказать с чем это связано: может распробовали, а может рецепт изменился, но то, что „Медового“ я заказываю процентов на 40% больше, чем прошлым летом — факт”.

Рецепты самых популярных коктейлей этого лета на основе “Медового” уже доступны в сети.

Переходи на Медовою сторону “Жан-Жак”!

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