Ремонтники очікують дозволу на відновлення ЛЕП під Авдіївкою - МінТОТ

"Станом на 10:00 Авдіївка залишається бeз електропостачання. Рeмонтні бригади очікують дозволу СЦКК", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що подача води у місті здійснюватиметься з 16:00 до 22:00.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Станом на10.00 #Авдіівка залишається бeз eлeктропостачання.Рeмонтні бригади очікують дозволу СЦКК.Подача води здійснюватиметься16.00-22.00.