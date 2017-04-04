Ремонтники ожидают разрешения на возобновление ЛЭП под Авдеевкой - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Авдеевка на утро вторника остается без электроснабжения, ремонтные бригады ожидают разрешения СЦКК на выезд для проведения восстановительных работ на поврежденной из-за обстрелов линии электропередачи в этом районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на 10:00 Авдеевка остается без электроснабжения. Ремонтные бригады ожидают разрешения СЦКК", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что подача воды в городе будет осуществляться с 16:00 до 22:00.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.
По состоянию на10.00 # Авдеевка остается бeз eлeктропостачання.Рeмонтни бригады ожидают разрешения СЦКК.Подача воды здийснюватиметься16.00-22.00.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 апреля 2017