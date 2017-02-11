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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 7693 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Станом на сьогодні ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків. Деякі мешканці приватного сектору відновлюють свої помешкання самі, то ми надаємо їм будівельні матеріали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків - П.Жебрівський

"В Авдіївці ми ремонтуємо не тільки те, що російські наймити зруйнували за минулий тиждень, але й усі ті понад 800 об’єктів, що були зруйновані у місті від початку російської агресії", - написав П.Жебрівський.

За його словами, завтра до Авдіївки планує повернутись перша група із 23 мешанців (у тому числі 9 дітей), які минулого тижня залишили місто під час активізації обстрілів бойовиків.

"У місті продовжує працювати група працівників обласної ВЦА, для координації зусиль, та більш швидкого прийняття рішень", - додав голова ВЦА.

Нагадаємо, Авдіївку протягом кількох днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті виникли проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ.

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