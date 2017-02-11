Ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На сегодня ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Жителям частного сектора, которые восстанавливают свои дома сами мы предоставляем строительные материалы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии", - написал П.Жебривский.
По его словам, завтра в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков.
"В городе продолжает работать группа сотрудников областной ВГА, для координации усилий и более быстрого принятия решений", - добавил глава ВЦА.
Напомним, Авдеевку в течение нескольких дней активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе возникли проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ.