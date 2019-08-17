Рекорд Левандовські не дозволив "Баварії" перемогти на старті Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У матчі-відкритті нового сезону німецької Бундесліги мюнхенській "Баварії" довелося задовольнятися нічиєю з "Гертою" - 2:2, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
На 24-й хвилині Левандовські відкрив рахунок, але незадовго до перерви гостям вдався подвійний удар у виконанні Доді Лукебакіо (36 хв.) і Марко Груїча (38). У другому таймі Левандовські (60) реалізував пенальті.
Примітно, що поляк додав до свого довгого списку рекордів ще один - нападник став першим в історії Бундесліги, забивши в п'яти матчах відкриття поспіль.
Відзначимо, що в цілому на рахунку Левандовські дев'ять м'ячів, забитих в першому турі чемпіонату Німеччини. За цим показником на пару з Фрітцем Вальтером він займає третю сходинку вічного списку бомбардирів. Попереду Клаус Фішер (13 голів) і Герд Мюллер (10).
Нагадаємо, ФК "Баварія" орендував віце-чемпіона світу.