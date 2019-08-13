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ФК "Баварія" орендував віце-чемпіона світу

Київ • УНН

 • 9649 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Провідний клуб Німеччини "Баварія" підписав півзахисника збірної Хорватії Івана Перішіча, інформує УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

30-річний срібний призер чемпіонату світу перейшов з міланського "Інтера" на правах оренди. Клуби узгодили оренду до 30 червня 2020 року з можливістю викупу.

"Завдяки своєму великому досвіду виступів на міжнародному рівні Іван відразу зможе почати допомагати нашій команді. Він володіє хорошою технікою і в атаці може виступати на декількох позиціях. Я впевнений, що Іван швидко адаптується в команді, він добре знайомий з Бундеслігою і нашим тренером Ніко Коваче", - заявив спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджич.

До початку своєї кар'єри в Італії в 2015 році, Перішич виступав в чемпіонаті Німеччини у складі "Вольфсбурга" і дортмундської "Боруссії". З Дортмундом він став володарем дубля, в 2015 році він виграв Кубок Німеччини разом з "Вольфсбургом".

Крім того відзначимо, що у складі збірної Хорватії Перішич в 82 матчах забив 23 м'ячі. Він вніс великий внесок в успіх своєї команди на чемпіонаті світу в Росії, в якому збірна Хорватії дійшла до фіналу, де поступилася Франції з рахунком (2:4).

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