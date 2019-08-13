ФК "Бавария" арендовал вице-чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Ведущий клуб Германии "Бавария" подписал полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, информирует УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
30-летний серебряный призер чемпионата мира перешел из миланского "Интера" на правах аренды. Клубы согласовали аренду до 30 июня 2020 года с возможностью выкупа.
"Благодаря большому опыту выступлений на международном уровне Иван сразу сможет начать помогать нашей команде. Он обладает хорошей техникой и в атаке может выступать на нескольких позициях. Я уверен, что Иван быстро адаптируется в команде, он хорошо знаком с Бундеслигой и нашим тренером Ковач ", - заявил спортивный директор" Баварии "Хасан Салихамиджич.
До начала своей карьеры в Италии в 2015 году, Перишич выступал в чемпионате Германии в составе "Вольфсбурга" и дортмундской "Боруссии". С Дортмундом он стал обладателем дубля, в 2015 году он выиграл Кубок Германии вместе с "Вольфсбургом".
Кроме того отметим, что в составе сборной Хорватии Перишич в 82 матчах забил 23 мяча. Он внес большой вклад в успех своей команды на чемпионате мира в России, в котором сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции со счетом (2:4).