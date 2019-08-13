ФК "Бавария" арендовал вице-чемпиона мира

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 89768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99067 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128726 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138791 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127000 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128496 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130518 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153173 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

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ФК "Бавария" арендовал вице-чемпиона мира

ФК "Бавария" арендовал вице-чемпиона мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Ведущий клуб Германии "Бавария" подписал полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, информирует УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

30-летний серебряный призер чемпионата мира перешел из миланского "Интера" на правах аренды. Клубы согласовали аренду до 30 июня 2020 года с возможностью выкупа.

"Благодаря большому опыту выступлений на международном уровне Иван сразу сможет начать помогать нашей команде. Он обладает хорошей техникой и в атаке может выступать на нескольких позициях. Я уверен, что Иван быстро адаптируется в команде, он хорошо знаком с Бундеслигой и нашим тренером Ковач ", - заявил спортивный директор" Баварии "Хасан Салихамиджич.

До начала своей карьеры в Италии в 2015 году, Перишич выступал в чемпионате Германии в составе "Вольфсбурга" и дортмундской "Боруссии". С Дортмундом он стал обладателем дубля, в 2015 году он выиграл Кубок Германии вместе с "Вольфсбургом".

Кроме того отметим, что в составе сборной Хорватии Перишич в 82 матчах забил 23 мяча. Он внес большой вклад в успех своей команды на чемпионате мира в России, в котором сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции со счетом (2:4).

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