Рекорд Левандовски не позволил "Баварии" победить на старте Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В матче-открытии нового сезона немецкой Бундеслиги мюнхенской "Баварии" пришлось довольствоваться ничьей с "Гертой" - 2:2, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
На 24-й минуте Левандовски открыл счет, но незадолго до перерыва гостям удался двойной удар в исполнении Доди Лукебакио (36 мин.) и Марко Груича (38). Во втором тайме Левандовски (60) реализовал пенальти.
Примечательно, что поляк добавил к своему длинному списку рекордов еще один - нападающий стал первым в истории Бундеслиги, забив в пяти матчах открытия подряд.
Отметим, что в целом на счету Левандовски девять мячей, забитых в первом туре чемпионата Германии. По этому показателю на пару с Фритцем Вальтером он занимает третье место вечного списка бомбардиров. Впереди Клаус Фишер (13 голов) и Герд Мюллер (10).
Напомним, ФК "Бавария" арендовал вице-чемпиона мира.