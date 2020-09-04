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Реконструкція заводу "Енергія" триває - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На заводі "Енергія" триває переоснащення, щоб робота підприємства була більш екологічною. Зокрема, там уже встановили експериментальну модель системи хімічної очистки. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Реконструкція заводу "Енергія" триває - Кличко

"Я не раз говорив, що наша мета – приведення заводу "Енергія" до європейських норм роботи. Тому там триває переоснащення, щоб робота підприємства була більш екологічною. На заводі вже встановили експериментальну модель системи хімічної очистки. Щоб визначити найбільш ефективний склад реагентів хімочистки димових газів перед впровадженням повноцінної системи", – сказав Кличко.

За його словами, встановити систему повинні у 2022 році. Але роботи вже тривають.

"Нагадаю, що завод "Енергія" – єдиний сміттєспалювальний завод в Україні. Підприємство переробляє 25 відсотків столичного сміття, перетворюючи його на теплову енергію, що постачає тепло та гарячу воду для більш ніж 300 багатоповерхівок Києва", – зазначив мер.

Також він нагадав, що на "Енергії" завершують встановлення нових електричних фільтрів. І до кінця вересня всі фільтри на заводі будуть оновлені.

"А до кінця цього року в місті будуть встановлені перші стаціонарні пости системи якісного моніторингу повітря. На вулиці Декабристів та вулиці Каунаській. Це Дарницький та Дніпровський райони, де мешканці часто скаржаться на якість повітря", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, ексміністри енергетики підтримали ідею Буславець побудувати в Україні водневий завод.

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