Реконструкция завода "Энергия" продолжается - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На заводе "Энергия" продолжается переоснащение, чтобы работа предприятия была более экологичной. В частности, там уже установили экспериментальную модель системы химической очистки. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-служба КГГА.
"Я не раз говорил, что наша цель - приведение завода "Энергия" к европейским нормам работы. Поэтому там продолжается переоснащение, чтобы работа предприятия была более экологичной. На заводе уже установили экспериментальную модель системы химической очистки. Чтобы определить наиболее эффективный состав реагентов химочистки дымовых газов перед внедрением полноценной системы", - сказал Кличко.
По его словам, установить систему должны в 2022 году. Но работы уже идут.
"Напомню, что завод "Энергия"- единственный мусоросжигательный завод в Украине. Предприятие перерабатывает 25 процентов столичного мусора, превращая его в тепловую энергию, которая поставляет тепло и горячую воду для более чем 300 многоэтажек Киева", - отметил мэр.
Также он напомнил, что на "Энергии" завершают установку новых электрических фильтров. И к концу сентября все фильтры на заводе будут обновлены.
"А до конца этого года в городе будут установлены первые стационарные посты системы качественного мониторинга воздуха. На улице Декабристов и улицы Каунасской. Это Дарницкий и Днепровский районы, где жители часто жалуются на качество воздуха", - сообщил Кличко.
Напомним, экс-министры энергетики поддержали идею Буславец построить в Украине водородный завод.