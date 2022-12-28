Реконструкція адмінкорпусу Міграційної служби: викрито змову двох компаній-учасниць, їх оштрафували на 2,1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Викрито змову двох компаній-учасниць тендеру з реконструкції будівлі майбутнього адміністративного корпусу Державної міграційної служби України. Як повідомили у НАБУ, компанії оштафовано на 2,1 млн грн, передає УНН.
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"Антимонопольний комітет України за матеріалами НАБУ і САП викрив змову двох компаній-учасниць тендеру з реконструкції будівлі майбутнього адміністративного корпусу Державної міграційної служби України та оштрафував їх за це загалом на 2,1 млн грн. Відповідне рішення АМКУ ухвалив 27 грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України детективи НАБУ розпочали в лютому 2020 року, воно й досі триває. У межах розслідування детективи зібрали достатньо інформації, що свідчила про антиконкурентний характер дій учасників торгів.
Ці матеріали допомогли АМКУ встановити, що дві компанії-учасниці тендеру з проведення реконструкції узгоджували між собою умови участі у торгах, активно комунікували між собою аби забезпечити перемогу наперед визначеної ТОВ, що врешті-решт і сталося.
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