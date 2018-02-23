Регуляторна служба відхилила проект ліцензійних умов для лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Державна регуляторна служба відхилила проект ліцензійних умов для лотерей. Про це йдеться у звіті відомства за 2017 рік, передає УНН.
Зазначається, що з цього приводу продовжуються консультації.
Нагадаємо, перший віце-прем’єр С.Кубів доручив Міністерству фінансів та Міністерству юстиції до 20 лютого доопрацювати цей проект та погодити його з Держрегуляторною службою та Антимонопольним комітетом України до 23 лютого. Однак станом на вчора, 22 лютого, до АМКУ проект не надходив, а в існуючому вигляді приймати його відмовилися.
Раніше повідомлялось, що проект ліцензійних умов передбачає монополізацію лотерейного ринку приватною компанією “УНЛ” (Національна лотерея), що оформлена на тернопільського велотренера через кіпрський офшор.