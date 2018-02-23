Регуляторная служба отклонила проект лицензионных условий для лотерей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Государственная регуляторная служба отклонила проект лицензионных условий для лотерей. Об этом говорится в отчете ведомства за 2017 года, передает УНН.
Отмечается, что по этому поводу продолжаются консультации.
Напомним, первый вице-премьер С.Кубив поручил Министерству финансов и Министерству юстиции до 20 февраля доработать этот проект и согласовать его с Госрегуляторной службой и Антимонопольным комитетом Украины до 23 февраля. Однако по состоянию на вчера, 22 февраля, в АМКУ проект не поступал, а в существующем виде принимать его отказались.
Ранее сообщалось, что проект лицензионных условий предусматривает монополизацию лотерейного рынка частной компанией "УНЛ" (Национальная лотерея), которая оформлена на тернопольского велотренера через кипрский офшор.