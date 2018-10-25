Регламентний комітет з'ясує, хто і навіщо створив громадську раду у стінах парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Чинне законодавство не передбачає діяльність громадських рад у стінах парламенту, зокрема при комітетах Верховної Ради. Про це у коментарі УНН заявив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради, народний депутат Володимир Арешонков.
"Громадські ради офіційно не передбачені. Наприклад - у тому ж законі України "Про комітети Верховної ради України" вони не згадуються", - сказав він.
Як раніше повідомляв УНН, з 2016 року у Верховній Раді функціонує громадська рада при комітеті ВР з питань податкової і митної політики. Але Арешонков зауважує, що її діяльність не підкріплена нормативною базою.
"Щодо громадської ради при податковому комітеті ВРУ - я не бачив положення про її діяльність. Допускаю, що вона була створена з метою проведення певних обговорень, дискусій. Бо нічого іншого нормативною базою не передбачено", - сказав нардеп.
Він додав, що з'ясує мету її створення.
"Цікаво, навіщо вони її створили. Бо при жодному іншому комітеті ВРУ такі громадські ради не діють", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, очолює громадську раду афілійований з агрохолдингом "Кернел" Мар’ян Заблоцький. Інтереси цієї ж компанії представляє і член податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік, який за сумісництвом є співвласником агрохолдингу.