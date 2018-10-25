Регламентний комітет з'ясує, хто і навіщо створив громадську раду у стінах парламенту

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Чинне законодавство не передбачає діяльність громадських рад у стінах парламенту, зокрема при комітетах Верховної Ради. Про це у коментарі УНН заявив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради, народний депутат Володимир Арешонков.