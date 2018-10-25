Регламентный комитет выяснит, кто и зачем создал общественный совет в стенах парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Действующее законодательство не предусматривает деятельность общественных советов в стенах парламента, в частности при комитетах Верховной Рады. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады, народный депутат Владимир Арешонков.
"Общественные советы официально не предусмотрены. Например - в том же законе Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" они не упоминаются", - сказал он.
Как ранее сообщал УНН, с 2016 года в Верховной Раде работает общественный совет при комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Но Арешонков отмечает, что его деятельность не подкреплена нормативной базой.
"Что касается общественного совета при налоговом комитете ВРУ - я не видел положения о ее деятельности. Допускаю, что она была создана с целью проведения определенных обсуждений, дискуссий. Ибо ничего другого нормативной базой не предусмотрено", - сказал нардеп.
Он добавил, что выяснит цель его создания.
"Интересно, зачем они его создали. Потому что при любом другом комитете ВРУ такие общественные советы не действуют", - отметил нардеп.
Напомним, возглавляет общественный совет аффилированный с агрохолдингом "Кернел" Марьян Заблоцкий. Интересы этой же компании представляет и член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник, который по совместительству является совладельцем агрохолдинга.