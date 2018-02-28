Регламентний комітет ВР 12 березня розгляне подання щодо Бакуліна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради з регламенту та організації роботи парламенту розгляне подання прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Євгена Бакуліна 12 березня в 14:00. Про це УНН повідомили у комітеті.
“Подання прокуратури щодо Бакуліна будемо розглядати 12 березня в 14:00”, — повідомили у комітеті.
Крім того, сьогодні, під час засідання комітету, в.о. голови комітету Павло Пинзеник повідомив, що нардеп Євген Бакулін надіслав довідку, що перебуває на лікуванні, але готовий дати письмові пояснення щодо претензій.
Як повідомляв УНН, раніше голова ВР повідомив, що направив подання Бакуліну на ознайомлення, однак наразі нардеп не виходить на зв'язок.
Нагадаємо, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.