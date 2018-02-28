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Регламентный комитет ВР 12 марта рассмотрит представление относительно Бакулина

Регламентный комитет ВР 12 марта рассмотрит представление относительно Бакулина

Киев  •  УНН

 • 6541 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Комитет Верховной Рады по регламенту и организации работы парламента рассмотрит представление прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Евгения Бакулина 12 марта в 14:00. Об этом сообщили УНН в комитете.

"Представление прокуратуры относительно Бакулина будем рассматривать 12 марта в 14:00", - сообщили в комитете.

Кроме того, сегодня во время заседания комитета, и.о. председателя комитета Павел Пинзеник сообщил, что нардеп Евгений Бакулин прислал справку, что находится на лечении, но готов дать письменные объяснения по претензиям.

Как сообщал УНН, ранее председатель ВР сообщил, что направил представление Бакулину на ознакомление, однако пока нардеп не выходит на связь.

Напомним, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

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