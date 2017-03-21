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Регламентний комітет розглянув питання дострокового закриття О.Сироїд засідання ВР

Регламентний комітет розглянув питання дострокового закриття О.Сироїд засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Регламентний комітет Верховної Ради попередньо розглянув питання, чому віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила пленарне засідання парламенту 15 березня. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН повідомив голова парламентського комітету з питань регламенту та депутатської етики Павло Пинзеник.

“На засіданні регламентного комітету ми попередньо розглянули це питання і звернулися до Оксани Сироїд для того, щоб вона пояснила, з яких підстав і мотивів вона достроково закрила ранкове пленарне засідання. Ми одержали лист від Оксани Іванівни і вона, посилаючись на 51 статтю регламенту, повідомила про те, що, на її точку зору, в діях окремих народних депутатів містилися ознаки складу злочину, зокрема захоплення будівлі Верховної Ради України”, — розповів П.Пинзеник.

Також він додав, що на сьогодні регламентний комітет не розглядав питання про виключення зі складу комітету з питань національної безпеки і оборони народного депутата України Сергія Льовочкіна.

Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.

Також нагадаємо, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.

Як повідомляв УНН, нардеп Андрій Тетерук пояснив, що з трибуни Верховної Ради виступали правоохоронці, які брали участь в інциденті біля Слов’янська.

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