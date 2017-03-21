Регламентный комитет рассмотрел вопрос досрочного закрытия О.Сыроид заседания ВР

"На заседании регламентного комитета мы предварительно рассмотрели этот вопрос и обратились к Оксане Сыроид для того, чтобы она объяснила, на каких основаниях и мотивам она досрочно закрыла утреннее пленарное заседание. Мы получили письмо от Оксаны Ивановны и она, ссылаясь на 51 статью регламента, сообщила о том, что, по с ее точки зрения, в действиях отдельных народных депутатов содержались признаки состава преступления, включая захват здания Верховной Рады Украины", - рассказал П.Пынзенык.

Также он добавил, что на сегодня регламентный комитет не рассматривал вопрос об исключении из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народного депутата Украины Сергея Левочкина.

Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных. О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента.

Также напомним, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.

Как сообщал УНН, нардеп Андрей Тетерев пояснил, что с трибуны Верховной Рады выступали правоохранители, которые участвовали в инциденте возле Славянска.