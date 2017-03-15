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Регламентний комітет переніс розгляд складання повноважень нардепом О.Бабак

Регламентний комітет переніс розгляд складання повноважень нардепом О.Бабак

Київ • УНН

 • 9709 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради переніс розгляд питання про складання депутатських повноважень народним депутатом Оленою Бабак на підставі її заяви “за власним бажанням” на наступне засідання комітету. Таке рішення було ухвалено парламентським комітетом більшістю голосів, передає кореспондент УНН.

“Олена Бабак написала заяву про складання повноважень народного депутата Україні так би мовити за власним бажанням. Відповідно до регламенту ми розглядаємо цю заяву і вносимо відповідний проект рішення”, — зазначив голова Комітету з питань регламенту Павло Пинзеник.

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В свою чергу член цього комітету, народний депутат з фракції “Опозиційний блок” Михайло Папієв зазначив, що питання про складання О.Бабак депутатського мандата треба перевірити на предмет наявності чи відсутності тиску на О.Бабак.

“Я дуже просив би, щоб ми заочно такі важливі заяви не ставили до розгляду, щоб ми перенесли це питання на наступне засідання і обов’язково запросили Бабак Олену Валеріївну, щоби почути, чи не робить вона це під тиском. І,може, треба запросити навіть голову фракції щоб він пояснив ситуацію, чи немає тиску на народного депутата”, — зазначив парламентар.

Після обговорення головуючий поставив дане питання на голосування і більшість депутатів підтримали це рішення.

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