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Регламентный комитет перенес рассмотрение сложения полномочий нардепом Е.Бабак

Регламентный комитет перенес рассмотрение сложения полномочий нардепом Е.Бабак

Киев • УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады перенес рассмотрение вопроса о сложении депутатских полномочий народным депутатом Еленой Бабак на основании ее заявления "по собственному желанию" на следующее заседание комитета. Такое решение было принято парламентским комитетом большинством голосов, передает корреспондент УНН.

"Елена Бабак написала заявление о сложении полномочий народного депутата Украины так сказать по собственному желанию. Согласно регламенту мы рассматриваем это заявление и вносим соответствующий проект решения", - отметил председатель Комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник.

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В свою очередь член этого комитета, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев отметил, что вопрос о сложении Е.Бабак депутатского мандата надо проверить на предмет наличия или отсутствия давления на Е.Бабак.

"Я очень просил бы, чтобы мы заочно такие важные заявления не ставили к рассмотрению, чтобы мы перенесли этот вопрос на следующее заседание и обязательно пригласили Бабак Елену Валерьевну, чтобы услышать, не делает ли она это под давлением. И, может, надо пригласить даже председателя фракции чтобы он объяснил ситуацию, нет ли давления на народного депутата", - отметил парламентарий.

После обсуждения председательствующий поставил данный вопрос на голосование и большинство депутатов поддержали это решение.

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