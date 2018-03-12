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Регламентний комітет одноголосно визнав законними подання про затримання і арешт Бакуліна (доповнено)

Регламентний комітет одноголосно визнав законними подання про затримання і арешт Бакуліна (доповнено)

Київ • УНН

 • 9108 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав законними три подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна та направив їх голові парламенту. Таке рішення було ухвалено членами Регламентного комітету ВР одноголосно, передає УНН.

“Комітет дійшов висновку, що подання... є законним, оскільки ініційоване і подане належним суб’єктом та обґрунтовується, зокрема тим, що зібрані докази щодо Бакуліна мають достатньо підстав підозрювати його у вчиненні особливого тяжких корупційних злочинів...”, — зачитав проект висновку комітету в.о. голови комітету Павло Пинзеник.

Потім він поставив подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна на голосування, які були одноголосно підтримані всіма членами.

Подання також направлені голові Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.

Українські Національні Новини

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