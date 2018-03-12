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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58453 просмотра

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Регламентный комитет единогласно признал законными представление о задержании и аресте Бакулина (дополнено)

Регламентный комитет единогласно признал законными представление о задержании и аресте Бакулина (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 9108 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады признал законными три представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и аресте народного депутата Украины Евгения Бакулина и направил их председателю парламента. Такое решение было принято членами регламентного комитета ВР единогласно, передает УНН.

"Комитет пришел к выводу, что представление... является законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом и обосновывается, в частности тем, что собранные доказательства Бакулина имеют достаточно оснований подозревать его в совершении особо тяжких коррупционных преступлений...", - зачитал проект заключения комитета и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

Затем он поставил представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и аресте Бакулина на голосование, которые были единогласно поддержаны всеми членами.

Представления также направлены председателю Верховной Рады.

Как сообщал УНН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

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