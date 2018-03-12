Регламентный комитет единогласно признал законными представление о задержании и аресте Бакулина (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады признал законными три представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и аресте народного депутата Украины Евгения Бакулина и направил их председателю парламента. Такое решение было принято членами регламентного комитета ВР единогласно, передает УНН.
"Комитет пришел к выводу, что представление... является законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом и обосновывается, в частности тем, что собранные доказательства Бакулина имеют достаточно оснований подозревать его в совершении особо тяжких коррупционных преступлений...", - зачитал проект заключения комитета и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.
Затем он поставил представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и аресте Бакулина на голосование, которые были единогласно поддержаны всеми членами.
Представления также направлены председателю Верховной Рады.
Как сообщал УНН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.