Реформований чемпіонат Європи серед U-19: Україна дізналася суперників в Лізі А
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування відбірного турніру Євро-2022 серед юнаків до 19-ти років, що проходитиме в новому форматі, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Згідно з рішенням УЄФА чемпіонати Європи 2022-го і 2023 років у категорії U-19 змінять турніри, що матимуть дворічний цикл — 2020-2022 і 2021-2023. Вони також будуть завершуватися фінальною стадією за участю восьми збірних. Таким чином, їхній формат стане схожим на формат Ліги націй УЄФА.
Усі збірні були розподілені на три ліги (А, В, С) на підставі коефіцієнтів U-19. За їх підсумками українська збірна потрапила до ліги А.
В групі 2 на українців очікують поєдинки із Німеччиною, Швецією та Бельгією.
Склад інших груп відбірного раунду 1 Ліги А ЧЄ-2022 (U-19):
Група А1: Ірландія, Нідерланди, Хорватія, Туреччина.
Група А3: Португалія, Чехія, Греція, Польща.
Група А4: Італія, Англія, Сербія, Австрія.
Група А5: Іспанія, Франція, Норвегія, Словаччина.
Додамо, фінальний турнір пройде за участі 8 збірних. Перший раунд відбору проходитиме до 17 листопада 2020 року.